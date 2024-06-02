Büyükkarıştıran'da yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla oy kullanıyor - Son Dakika
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Politika

Büyükkarıştıran'da yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla oy kullanıyor

Büyükkarıştıran\'da yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla oy kullanıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için yaşlı vatandaşlar, kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi üzerine bastonları ve yakınlarının yardımıyla sandık başına gitti. Oy verme işlemi devam ediyor.

02.06.2024 09:57
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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla sandık başına gitti.

Beldede 3 okulda 16 sandıkta oy verme işlemi sürüyor.

Büyükkarıştıran İlkokuluna bastonlarıyla gelen yaşlı vatandaşlar da yakınlarının yardımıyla oylarını kullanıyor.

Kızı Emine Akman ile okul binasına gelen 90 yaşındaki Sabriye Akman, sandalyeye oturtulup iki kişinin yardımı ile oy kullanacağı salona götürüldü.

Emine Akman, AA muhabirine, annesiyle vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullandıklarını söyledi.

Seçimin hayırlı olmasını dileyen Akman, annesinin görevlilerin yardımıyla oyunu kullandığını kaydetti.

Biraz zorlandıklarını anlatan Akman, tüm vatandaşların oyunu kullanması gerektiğini dile getirdi.

Okula oyunu kullanmak üzere bastonuyla gelen 80 yaşındaki İbrahim Onbaşı ise bacak ağrısı nedeniyle yürümekte zorlandığını ancak zor olsa da oyunu kullandığını sözlerine ekledi.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Büyükkarıştıran'da yaşlı vatandaşlar bastonları ve yakınlarının yardımıyla oy kullanıyor - Son Dakika

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