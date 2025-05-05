Cahit Karakaş'ın Sağlığı Üzerine Açıklama

Eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş'ın eşi Sirel Karakaş, eski bazı TBMM Başkanlarının imzasının yer aldığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasına yönelik bildiriye ilişkin, "Sayın Karakaş irade beyanında bulunabilecek bilinçsel yeterliliğe sahip değildir. Bu nedenle söz konusu metni okuması, anlaması, değerlendirmesi ve onaylaması mümkün değildir." dedi.

Karakaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile Meclis'te basın toplantısı düzenleyen eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in kamuoyuyla paylaştığı ve eski TBMM Başkanları Hüsamettin Cindoruk, Mustafa Kalemli ve eşi Cahit Karakaş'ın da imza ve onay verdiği açıklanan ortak bildiriye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Eşi Karakaş'ın, İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması için hazırlanan ortak bildiride imza olarak yer almadığını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Hikmet Çetin tarafından 5 Mayıs 2025 tarihinde yapılan ve Sayın Cahit Karakaş'ın bu metne rıza gösterdiği, ayrıca herhangi bir vasilik kararının bulunmadığı yönündeki ifadeler tamamen asılsızdır ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Zira Sayın Cahit Karakaş, halihazırda Ankara Güven Hastanesi'nde demans tanısıyla yatarak tedavi görmekte olup, hukuki ve tıbbi açıdan farik ve mümeyyiz değildir. Başka bir ifadeyle Sayın Karakaş irade beyanında bulunabilecek bilinçsel yeterliliğe sahip değildir. Bu nedenle söz konusu metni okuması, anlaması, değerlendirmesi ve onaylaması mümkün değildir.

Ayrıca Sayın Karakaş'ın yasal vasisi mevcuttur ve hem söz konusu metin hem de bu konuda yapılan açıklamalara dair vasi veya varislerinden herhangi bir rıza veya bilgi paylaşımı da söz konusu olmamıştır. Bu bağlamda Sayın Hikmet Çetin'in yaptığı açıklama, hukuki, tıbbi ve etik sorumlulukları ihlal etmektedir. Bu tür beyanlar, bir sağlık kuruluşunda yatan ve irade beyanında bulunamayacak durumda olan bir kişiye aitmiş gibi gösterilen açıklamaları içermesi nedeniyle son derece sakıncalıdır."