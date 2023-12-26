Çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme teklifi kabul edildi

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören teklif maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşmeleri düzenlendi. Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini öngören madde kabul edildi. Teklifin üçüncü bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor. - ANKARA