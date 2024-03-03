Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Batman\'a geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği Batman'da Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Vali Canalp'in yanı sıra il protokolü tarafından karşılanan Bakan Işıkhan'a valilik girişinde çocuklar tarafından çiçek verildi.
Daha sonra şeref defterini imzalayan Bakan Işıkhan'a kentin simgesi olan atbaşı plaketi veren Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Işıkhan, daha sonra Valilik makamına geçti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Işıkhan ve beraberindekiler, önceki gün Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski Batman Belediye Başkanı ve milletvekili Ataullah Hamidi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Işıkhan, Esentepe Külliyesi'nde gerçekleşen taziye ziyaretinde Hamidi'nin ailesine başsağlığı diledi. - BATMAN
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