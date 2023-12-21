 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun 12. Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşın İŞKUR aracılığıyla işe yerleştiğini belirtti. Bakan Işıkhan, istihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti
21.12.2023 - 16:54,
Abone Ol

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin iş gücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu'muzun 12'nci Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve iş gücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti. Türkiye Yüzyılı'nı istihdamın, kalkınmanın yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Olağan Genel Kurul toplantısının ülkemiz, milletimiz ve kurumumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Vedat Işıkhan, İŞKUR, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti - Son Dakika


17:19
Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi Oranlar belli oldu! İşte dev derbinin favorisi
16:55
AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı AK Parti'nin seçim kozu: Emeklilere indirim kartı
16:15
Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15
Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09
Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50
Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44
Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37
Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı

Son Dakika
16:55 AK Parti, emeklilere özel kart üzerinde çalışıyor! Ulaşımı, market alışverişini ve hastane harcamalarını kapsıyor
16:15 Otomobilde karısını döven koca şimdi yandı! Görüntü Alman polisini harekete geçirdi
16:15 Şerdil Dara Odabaşı gidici! CHP'de Kadıköy adaylığına Mesut Kösedağı göz kırpıyor
16:09 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, reklam filminde figüranlık yaptı
15:50 Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilen kara lahananın fiyatı 2 katına çıktı
15:44 Evden kaçan 9 aylık hamile eşini bulmak için yayına çıktı! Çocuğunun başka birisinden olduğunu öğrendi
15:37 Fred'e neden kırmızı kart gösterdi? Zorbay Küçük'ün raporu ortaya çıktı
15:36 JP Morgan'dan dikkat çeken rapor: 2024 Türkiye'nin yılı olacak
15:35 Babasının evindeki eşyaları izinsiz satan adam gözaltına alındı
15:26 Adıyaman'da jandarma personeli, kalbi duran bebeği hayata döndürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 17:23:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement