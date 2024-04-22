Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği\'ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TZOB'u ziyaret etti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bakan Işıkhan'a tarım sektörünün ve çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini iletti. Bakan Işıkhan, Bayraktar'ı 29-30 Nisan'da gerçekleşecek olan 13. Çalışma Meclisine davet etti.

22.04.2024 20:12
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni (TZOB) ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TZOB'u ziyaret etti. TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bakan Işıkhan'a tarım sektörünün ve çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerini iletti. Bakan Işıkhan, Bayraktar'ı 29-30 Nisan'da gerçekleşecek olan 13. Çalışma Meclisine davet etti.

Bakan Işıkhan'a daveti ve ziyareti için teşekkür eden Bayraktar, "Bilindiği üzere emekli olmasına rağmen üretimle ülkemize katkı sağlayan çiftçilerimiz emeklilere ödenen 5 bin liradan faydalanamamıştı. Faydalanması için göstermiş olduğunuz hassasiyetle çiftçilerimize ödeme yapıldı. Emekli çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışan emekliler adına teşekkür ederiz. Ayrıca Bursa ilimiz başta olmak üzere ziraat odalarımızın geçmiş yıllara ait kayıtları nedeniyle primi günü dolan ve emekliliği hak eden çiftçilerimizin işlemlerinde yaşanan sorunların çözümü noktasında da gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sorunlar

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Işıkhan'a çiftçilerin SGK uygulamalarında yaşadığı sıkıntılara ilişkin de, "Ziraat odalarının çiftçi kayıt işlemleri hatalarına yönelik uygulanan cezaların affına ilişkin mevzuat düzenlenmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin SGK primi ödemesinin 15 güne, prim ödeme gün sayısının ise 7 bin 200 güne düşürülmesi veya artan SGK primlerini düşürmek amacıyla devlet desteği sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin muafiyette geçen süreleri çalışma gün sayısına eklenmeli ve borçlanma imkanı sağlanmalıdır. Kadın ve genç çiftçilerimizin tarım BAĞ-KUR primleri devlet tarafından karşılanmalıdır" dedi.

Bakan Işıkhan, Bayraktar'ın aktardığı sorunlarla çözüm önerileri konusunda Bakanlığın çalışacağını ve çözümü noktasında harekete geçeceklerini belirtti.

TZOB Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TZOB Başkanvekili Ahmet Bahadır Sezgin, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Hasan Kozoğlu, Genel Sekreter Hasan Hüseyin Coşkun da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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