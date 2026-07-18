Çamaş Belediyesi'nde sendikal baskı iddiası - Son Dakika
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Çamaş Belediyesi'nde sendikal baskı iddiası

Çamaş Belediyesi\'nde sendikal baskı iddiası
18.07.2026 10:54  Güncelleme: 11:19
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HİZMET-İŞ Sendikası Ordu İl Başkanı İsmail Zerey, Çamaş Belediyesi'nde sendika üyesi işçilere yönelik baskı, mobbing ve ekonomik yaptırımlar uygulandığını iddia ederek belediye yönetimine işçilerin sendikal tercihine saygı gösterme çağrısı yaptı.

HİZMET-İŞ Sendikası/HAK-İŞ Ordu İl Başkanı İsmail Zerey, Ordu'nun Çamaş Belediyesi'nde sendika üyesi işçilere yönelik baskı, mobbing ve ekonomik yaptırımlar uygulandığını iddia ederek, belediye yönetimine işçilerin sendikal tercihine saygı gösterme çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Zerey, HİZMET-İŞ Sendikası'nın 2019 yılından bu yana Çamaş Belediyesi'nde örgütlü olduğunu belirterek, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Leyla Çıtır'ın çalışanlara yönelik baskı politikaları uyguladığını öne sürdü. Belediye çalışanlarının görev yerlerinin değiştirildiğini, sendikadan istifa etmeleri yönünde baskıya maruz bırakıldıklarını ve ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını iddia eden Zerey, "Çamaş Belediyesi'nde işçinin hür iradesi tehdit altındadır. Ekonomik baskıların yanında mobbing uygulamaları da hat safhaya çıkmıştır. Belediye çalışanı üyelerimizin ücret zamları ve ikramiyeleri eksik ödenmekte, sendikasını değiştirmeyen işçiler ücretlerini alamamakla tehdit edilmektedir" dedi.

Belediye yönetimine çağrıda bulunan Zerey, "Belediyedeki iş barışını bozmayın. İşçinin hür iradesine saygı gösterin, alın teri kurumadan işçinin ücretini ve ikramiyelerini eksiksiz ödeyin. Sizler geçicisiniz, esas olan Çamaş halkının iradesidir" ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Zerey, şu ifadelere yer verdi:

"İşçi kardeşlerimizin yanındayız. Emeğin ve alın terinin hak ettiği değeri görmesi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Yerel yönetimler halkın oyu ile belirli dönemde görev yaparlar. Esas olan halkın iradesidir, halkın bağrından çıkan belediye işçisinin barış ve huzur içinde ilçemize yardım etmesidir." - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Sendika, Çamaş, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Politika Çamaş Belediyesi'nde sendikal baskı iddiası - Son Dakika

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