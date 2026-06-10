Başkan Arslan, Kızılyaka Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Kızılyaka Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep ve önerileri dinlenirken, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmayı hedefleyen Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor programı kapsamında Kızılyaka Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıda Başkan Arslan, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dinleyerek sorularını doğrudan yanıtladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Programa belediyenin ilgili birim müdürleri de katıldı. Vatandaşların gündeme getirdiği konular ilgili müdürler tarafından not alınırken, çözüm süreçleri ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. . Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı programda, mahalle sakinleri taleplerini doğrudan belediye yönetimine iletme fırsatı buldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, vatandaşlarla bir araya gelmeye ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde dinlemeye devam edeceklerini belirterek, katılım sağlayan tüm Kızılyaka Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. - DENİZLİ