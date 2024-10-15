Çameli Belediye Başkanı Arslan: Karabayır Mahallesindeki Sosyal Tesisin Yapımında Sona Yaklaşıyoruz - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Arslan: Karabayır Mahallesindeki Sosyal Tesisin Yapımında Sona Yaklaşıyoruz

Çameli Belediye Başkanı Arslan: Karabayır Mahallesindeki Sosyal Tesisin Yapımında Sona Yaklaşıyoruz

Denizli'nin Çameli ilçesinde, mahallelerde sosyal tesisler yapma projesine hız veren Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Karabayır Mahallesi'ndeki tesisin yapımında sona yaklaşıldığını açıkladı.

15.10.2024 10:04  Güncelleme: 10:06
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DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesinde merkezde yapılan çalışmaları mahallelere taşıyan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Söz verdiğimiz sosyal tesisimizin yapımında sona yaklaşıyoruz" dedi.

Çameli ilçesinin Karabayır Mahallesinde sosyal tesis hizmetini başlatan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, çalışmaları yerinde inceledi. İlçe merkezinde bulunan hizmetleri mahallelere de taşıyan Başkan Arslan, tesisi inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Tesisin başından sonuna kadar, yemekhane bölümünden kilit parke taşı döşemesine kadar her detayı titizlikle kontrol etti. Karabayır'da diğer mahallerde bulunan sosyal tesisine kavuşacak. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz gibi, söz verdiğimiz Karabayır Mahallemizdeki sosyal tesisimizin yapımında sona yaklaşıyoruz. İlçe merkezinde ne varsa, mahallelerimizde de olacak demiştik. Çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Arslan: Karabayır Mahallesindeki Sosyal Tesisin Yapımında Sona Yaklaşıyoruz - Son Dakika

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