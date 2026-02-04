Çameli AK Parti'den AK Parti Çameli Teşkilatından Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısına Yoğun Katılım - Son Dakika
Politika

Çameli AK Parti'den AK Parti Çameli Teşkilatından Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısına Yoğun Katılım

Çameli AK Parti\'den AK Parti Çameli Teşkilatından Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısına Yoğun Katılım
04.02.2026 09:27  Güncelleme: 09:28
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak yerel yönetim faaliyetlerini ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirip birlik mesajı verdi.

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına ilçe teşkilatıyla birlikte katıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AK Parti Çameli İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı da katıldı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya partililerle buluştu. Parti çalışmaları, yerel yönetim faaliyetleri ve gelecek dönem hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "İlk günkü heyecan ve inançla, partimiz için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Cengiz Arslan, Yerel Yönetim, AK Parti, Belediye, Politika, Denizli, Çameli, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli AK Parti'den AK Parti Çameli Teşkilatından Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısına Yoğun Katılım - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Çameli AK Parti'den AK Parti Çameli Teşkilatından Denizli İl Danışma Meclisi Toplantısına Yoğun Katılım - Son Dakika
