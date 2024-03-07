Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, ilçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz.

07.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:16
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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Cengiz Arslan, günlük mesaisinin ardından kırsal mahalleri tek tek dolaşarak yeni dönem projelerini anlatıyor.

Çameli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Cengiz Arslan, yerel seçim çalışmaları kapsamında sürdürdüğü mahalle ziyaretlerine Arıkaya ve Sofular mahalleleriyle devam etti. Ziyaretleri sırasında Başkan Arslan'a AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz, AK Parti ve MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve belediye meclisi üyesi adayları eşlik etti.

Vatandaşlarla buluşup ilçe ve mahalleler hakkında istişarede bulunan Başkan Cengiz Arslan, önümüzdeki dönemde ilçe merkezi ve mahallelerle ilgili hayata geçirilecek projelerini anlattı. Mahallelerde üst yapı ve alt yapı çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini kaydeden Başkan Arslan, "Ayırmadan ayrışmadan birlik ve beraberliğimizi koruyarak yapacak çok projelerimiz var. İlçemizi ve mahallelerimizi daha nezih, daha refah bir hale getireceğiz. Bizleri en sıcak şekilde karşılayan vatandaşlarımıza misafirperverlikleri ve ilgileri için teşekkür ederiz. İlçemiz için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle ziyaretlerinde projelerini anlattı - Son Dakika

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