Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı Ağırladı

Politika

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ağırladı.

Önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesini ziyaret etti. Zolan, ziyaretinde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.

Önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe yönetimindeki başarılarından dolayı Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı tebrik etti. Başkan Arslan, Belediye Meclis Üyelerinin de yer aldığı samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Osman Zolan'a Çameli'nin özgün el dokuması kiliminden özel bir hediye sundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Osman Zolan da Çameli'nin misafirperverliğinden ve sıcak karşılamasından dolayı teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ