Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı Ağırladı - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı Ağırladı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan\'ı Ağırladı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ağırladı. Ziyaret sırasında Başkan Arslan, Zolan'a özgün el dokuması kilimden özel bir hediye sundu.

17.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ağırladı.

Önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çameli ilçesini ziyaret etti. Zolan, ziyaretinde Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.

Önceki dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe yönetimindeki başarılarından dolayı Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı tebrik etti. Başkan Arslan, Belediye Meclis Üyelerinin de yer aldığı samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Osman Zolan'a Çameli'nin özgün el dokuması kiliminden özel bir hediye sundu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Osman Zolan da Çameli'nin misafirperverliğinden ve sıcak karşılamasından dolayı teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Önceki Dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı Ağırladı - Son Dakika
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