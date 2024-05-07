Çameli Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri Aşevi Projesi İçin Huzur Hakkı Ücretlerini Bağışlıyor

Politika

DENİZLİ (İHA) – Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, Çameli Aşevi projesi için huzur hakkı ücretlerini bağışlıyor.

Çameli Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı öncesi AK Parti İlçe Başkanı Cengiz Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen grup toplantısında, AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile bir araya gelerek önemli bir karar aldı. Toplantıda, Çameli ilçesinde hizmete açılacak olan aşevi için destek sağlama kararı alındı.

AK Parti ve MHP Meclis üyeleri, toplantıda duyurdukları kararla, aşevinin açılması için gereken maliyetlere katkı sağlamak amacıyla kendi huzur hakkı ücretlerini bağışlama kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önemli bir adım oldu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yapılan bu bağışın ilçe halkı için büyük önem taşıdığını belirtirken, AK Parti ve MHP Meclis üyelerine teşekkür etti. Arslan, "Aşevinin açılmasıyla birlikte, ilçede yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yardım ve destek alanlarında daha kapsamlı hizmetlere erişim sağlaması hedefleniyor. Aşevi projesini, ilçemizde dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı amaçlayan bir adım olarak göz önünde bulunduruyoruz. AK Parti ve MHP'nin bu örnek davranışı, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara verilen önemi bir kez gözler önüne serdi" dedi. - DENİZLİ