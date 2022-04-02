Çameli Belediyesi 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Çameli Belediye Meclisi 2022 yılı Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste 2021 yılı faaliyet raporu açıklanmasının ardından onaylandı. Başkan Arslan, "Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde halkımıza en iyi hizmeti vermeye çalıştık bu yüzden emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Çameli Belediye Meclisi 2022 yılı Nisan ayı Olağan Meclisi Toplantısı 1. birleşimi 1. oturum gerçekleştirildi. Çameli Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı 01 Nisan 2022 günü saat 15.00'de Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında düzenlendi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi. Gündemde, Çameli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında ortak hizmet projesi yapılmasına ve gerektiğinde protokol yapılması için Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a yetki verilmesi ardından meclis üyeleri arasından bir yıl süre ile Encümen üyesi olarak görev yapacak iki üyenin gizli oylama ile seçimlerinin yapılmasının görüşülmesi ve belediye başkanlığının 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu yeterliliği görüşüldü.

"Çameli halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştık"

Çameli Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, Başkan Arslan tarafından slayt gösterisiyle sunuldu. Meclis toplantısında ilçenin 1 yıllık faaliyetlerinin müdürlük çalışmaları çerçevesinde özetlendiği rapor, gündeme alınarak görüşüldü. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Arslan, "Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Çameli halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Belediye meclisinin de hizmetlerdeki katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye çalışanlarımızın özverisi, vatandaşlarımızın desteğiyle her şeyi gerçekleşeceğimize inancımız tamdır. 2021 yılı Çameli Belediyesi faaliyet raporunu onaylayan meclis üyelerimize, en önemlisi bu raporu hazırlayan belediye çalışanlarımıza, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ