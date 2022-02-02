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Çameli sakinliğin şehri olacak - Son Dakika

Çameli sakinliğin şehri olacak

02.02.2022 09:03
Çameli sakinliğin şehri olacak

AK Parti'li Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli sakinliğin şehri olacak" dedi.

AK Parti'li Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Çameli sakinliğin şehri olacak" dedi.

Çameli Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlığında gerçekleşti. Başkan Arslan, toplantıda meclis üyesi ve birim amirlerine 'Sakin Şehir (Cittaslow)' uygulaması kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gerekli başvuruyu yaptıklarını ve belirli kriterlerdeki puanı alacağını dile getiren Başkan Arslan, Türkiye'nin 'sakin şehirleri' arasında başvuruyu yaparak en yüksek puanı tutturacağına inandıklarını söyledi.

Şubat Ayı meclis toplantısında konuşan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şu sözleri kaydetti:

"İlçemiz, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra eşsiz doğa güzellikleri ile birlikte adından söz ettiriyor. İlçenin, Seferihisar ve Köyceğiz gibi Cittaslow ağına katılmaya layık. Cittaslow mantığı ile bir yerlere yerleşenler var. Hayatın hızlı akışından, büyükşehirlerdeki trafik gürültüsü ve çevre kirliliğinden boğulmuş, sakin, huzurlu şehir arayan insanlar var. Turizm açısından önemli bir yerleşim yeri olarak göç almaya başlayabiliriz. Gerekli olan 54 kriteri tamamlayacağız ve Türkiye'nin 19. sakin şehir belediyesi olacağız inşallah. İlçemizi kültürel değerleriyle, doğasıyla tüm doğal güzelliklerimizle yaşam tarzıyla Türkiye'nin 'sakin şehirleri' arasında başvuruyu yaparak en yüksek puanı tutturacağına inanıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Çameli sakinliğin şehri olacak

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Cengiz Arslan, AK Parti, Türkiye, Çameli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çameli sakinliğin şehri olacak - Son Dakika


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