Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Siyasetin ibadethanelerden uzak tutulması gerektiği yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Daha önce sık sık iktidarı bu konuda eleştiren muhalefet cephesinde, bu kez benzer bir durum yaşandı.
Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü'nün bir camide gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mikrofon alarak konuşma yapması kamuoyunda tartışma yarattı.
Ünlü'nün, camide kadınlara hitap ettiği anları sosyal medya hesabından "Kadınlarımızla bir araya gelip Belediye Başkanımız Alper Yeğin'in selamlarını ilettik" notuyla paylaşması dikkat çekti.
Söz konusu görüntüler için "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" yorumları yapılırken, muhalefetin geçmişte benzer durumlar üzerinden yönelttiği eleştiriler yeniden hatırlatıldı. Yaşanan gelişme, ibadethanelerde siyaset yapılmaması gerektiği yönündeki hassasiyetin tüm siyasi aktörler için geçerli olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.
