Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet - Son Dakika
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
17.03.2026 10:14
Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü'nün camide mikrofonla konuşma yapması ve görüntüleri paylaşması tartışmalara yol açarken, ibadethanelerde siyaset yapılması konusu yeniden gündeme geldi.

Siyasetin ibadethanelerden uzak tutulması gerektiği yönündeki tartışmalar yeniden gündeme geldi. Daha önce sık sık iktidarı bu konuda eleştiren muhalefet cephesinde, bu kez benzer bir durum yaşandı.

ELİNE MİKROFONU ALIP KONUŞMA YAPTI

Sancaktepe Belediye Başkan Vekili İlknur Ünlü'nün bir camide gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mikrofon alarak konuşma yapması kamuoyunda tartışma yarattı.

Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

"ALPER YEĞİN'İN SELAMLARINI İLETTİK"

Ünlü'nün, camide kadınlara hitap ettiği anları sosyal medya hesabından "Kadınlarımızla bir araya gelip Belediye Başkanımız Alper Yeğin'in selamlarını ilettik" notuyla paylaşması dikkat çekti.

Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

"BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU"

Söz konusu görüntüler için "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" yorumları yapılırken, muhalefetin geçmişte benzer durumlar üzerinden yönelttiği eleştiriler yeniden hatırlatıldı. Yaşanan gelişme, ibadethanelerde siyaset yapılmaması gerektiği yönündeki hassasiyetin tüm siyasi aktörler için geçerli olup olmadığı sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Son Dakika Politika Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet - Son Dakika

    Yorumlar (11)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    bas nereye giderse kuyruk oraya gider yandas son dakika 27 11 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    2001 yilindan beri Ateistim mutluyum ve huzurluyum 10 23 Yanıtla
  • Mehmet OLGAÇ Mehmet OLGAÇ:
    İslamiyet dine ve dünyaya bir bakar. Kim demiş İslamda siyaset yok din ayrı dünya ayrıdır diye. din ile dünya işlerinin ayrı olduğu söylemi laik aplalara ve apilere aittir. Cami demek toplanma yeri demektir. eskiden din için de dünya içinde camide toplanılırdı. Burda yanlış olan şudur. Caminin veya dinin siyasete alet edilmesi. Buna hassasiyet göstermek gerek. 6 20 Yanıtla
    Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Ne demiş bu andaval? 4 7
    Şenol Erdemir Şenol Erdemir:
    kardeşim Mehmet senin de karına cami de bir kadın gelse ve sana Ahmet'in selamı var dese mesela ne düşünürsün? dinimiz de cami de belediye başkanı denilince masum mu bakılıyor kardeşim? 9 1
  • rıdvan öztürk rıdvan öztürk:
    kendini din üzeri gören tipik siyasetçi.. 7 0 Yanıtla
  • Davut doğrucu Davut doğrucu:
    görünüşleri ve konuşmaları İslama uygun ama icraatları sıkıntı buda onların içi başka dışında başka olduklarının göstergesi 4 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
