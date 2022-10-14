Çanakkale gündem: ÇANAKKALE - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, Çanakkale Barosunu ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İktidarda kim olursa olsun barolar ve avukatlar, iktidarlara, güce karşı vatandaşların, hakkın, hukukun ve adaletin yanında mücadele etmişlerdir." dedi.

Erkek, Çanakkale Barosu Başkanlığa seçilen Hande Keskin ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Yeni Yönetim Kurulu üyelerini tebrik eden Erkek, barolar ve avukatların tarih boyunca hukukun üstünlüğünden, hak ve özgürlükten, insan haklarından yana tavır koyarak mücadele ettiğini söyledi.

Kendisinin de Çanakkale Barosunun bir üyesi olmaktan onur duyduğunu dile getiren Erkek, "İktidarda kim olursa olsun barolar ve avukatlar, iktidarlara, güce karşı vatandaşların, hakkın, hukukun ve adaletin yanında mücadele etmişlerdir. Önümüzdeki süreçte de yapacağımız çok iş var. Çünkü hukukun üstünlüğü konusunda ciddi sorunlarımız var. Yargının ağır sorunları var." diye konuştu.

Erkek, demokratik hukuk devletini tesis etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Anayasamızda hakim ve savcılar var ama avukatlar yok. Çoklu baro uygulamasına son vermek, kuvvetler ayrılığıyla birlikte hukuk devletini güçlendirmek... Devletin temeli olan adalet çürürse işte o zaman her şey mahvolur. Bu mücadelemizi barolarımızla kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Barosu Başkanı Hande Keskin de Erkek ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.