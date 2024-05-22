Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Eğitime Tam Destek Veriyor

Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Eğitime yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin daima yanındayız" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Canik 15 Temmuz Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, onların sorularını yanıtladı. Eğitime yönelik planladıkları yeni projeler hakkında öğrencilere bilgiler aktaran Başkan Sandıkçı, "Sınav ücretleri de dahil olmak üzere öğrencilerimize yıllık 28 milyon Türk lirası destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Eğitime tam destek

"Başkan Okulumda" programı çerçevesinde Canik 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konuğu olan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin fikirlerini dinleyip, sorularına ise büyük bir içtenlikle cevap verdi. Öğrencilere yönelik sosyal desteklere aralıksız bir şekilde devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlim ve hikmet yolunca çağın şuurlu gençliğini yetiştirme gayesiyle hareket ediyoruz. Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin eğitimlerine yönelik tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bizler biliyoruz ki, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek olan asımın nesli olan gençliğimizdir" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin büyük bir coşkuyla karşıladığı Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitime yönelik yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diyerek eğitim alanına yönelik hem fiziki hem de sosyal destekleri arttırarak sürdüreceklerini belirtti. Programın ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere hediyeler verdi. Programa, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı. - SAMSUN