Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Gelişimi ve değişimi sürdüreceğiz

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni yatırımlar ve projeler kazandırmaya devam ederek, gelişimi ve değişimi sürdüreceklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki esnafı ziyaret etti. Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde bulunan esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'e her alanda yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ifade etti.

"Canik için durmak yok yola devam"

İlçede vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Sandıkçı, "Canik'imizi 5 yılda kazandırdığımız projeler ve yatırımlarla yeni kimliğine kavuşturduk. Görevde bulunduğumuz süre boyunca esnafımızla, gençlerimize, hanım kardeşlerimizle kısaca tüm hemşehrilerimizle birlikte yol yürüdük. İstişare kültürünü ilçemizde hakim kıldık. İlçemiz için önümüzdeki 5 yılda aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edecek, yeni eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Canik'te gelişimi ve değişimi sürdüreceğiz" dedi. - SAMSUN