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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katan projelerle kente katkı sağlıyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katan projelerle kente katkı sağlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katan projelerle kente katkı sağlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları projeler ile kente değer katmaya devam ettiklerini söyledi. Sandıkçı, üstyapı ve altyapı çalışmalarının yanı sıra kentsel dönüşüm projeleriyle de ilçeyi geliştirdiklerini belirtti.

01.02.2024 15:48  Güncelleme: 15:53
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları projeler ile kente değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçeye değer katan projeler kazandırdıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi. İlçede üstyapı ve altyapı çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'i her alanda geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Belediye Meclisi Şubat Ayı Açılış Toplantısı'nda ilçede devam eden kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Soğuksu Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehr-i Bahçe Konutları'yla vatandaşlarımıza güvenli konutlarını teslim ettik. Soğuksu Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'yle de vatandaşlarımızı yeni ve güvenli evlerine kavuşturacağız" dedi.

"Projeler ve eserlerle Canik'e değer katmaya devam ediyoruz"

Yeni Bulvar Yolu yapım çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Sandıkçı, "Vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunacağımız Canik Yeni Bulvar Yolumuzun yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Canik Yeni Bulvar Yolumuzla ilçemizdeki şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmış olacağız. Çalışmalarımızı Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürüyoruz. 145 Milyon Türk lirası yatırım değerine sahip Canik Yeni Bulvar Yolumuz, 30 metre genişliğinde olacak. Projeler ve eserlerle Canik'e değer katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye değer katan projelerle kente katkı sağlıyor - Son Dakika


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