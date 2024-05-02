Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla Canik'imizin değerini yükseltecek - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla Canik'imizin değerini yükseltecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla Canik\'imizin değerini yükseltecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'te gerçekleştirilen meclis toplantısında yeni projeler ve yatırımlar hakkında konuştu. Sandıkçı, Canik'imizin değerini projeler ve yatırımlarla yukarıya taşıyacaklarını vurguladı.

02.05.2024 17:12  Güncelleme: 17:16
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizin değerini projeler ve yatırımlarla yukarıya taşıyacağız" dedi.

Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. İlçede hayata geçirilecek yeni proje çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Canik'te çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni proje ve yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ömürlük eserler

Yeni dönemin ilk meclis toplasında gerçekleştirilen encümen üye ve ihtisas komisyonları seçimleri sonrası vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde yeni proje ve yatırım planlamalarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz. Eş zamanlı bir şekilde mevcut çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Canik'imizde geleceğe yönelik eser ve hizmetleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Canik'imizin değerini projeler ve yatırımlarla yukarıya taşıyacağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla Canik'imizin değerini yükseltecek - Son Dakika

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