Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Projelerle Gelişmeye Devam Ediyoruz - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Projelerle Gelişmeye Devam Ediyoruz

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Projelerle Gelişmeye Devam Ediyoruz

Canik Belediyesi Meclisi toplantısında Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki yol çalışmaları, yeni sosyal yaşam alanları ve siber güvenlik eğitimleri gibi projelerle Canik'in sürekli geliştiğini belirtti.

05.11.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçenin projeler ve yatırımlarla her geçen gün gelişmeye ve değerlenmeye devam ettiğini söyledi.

Canik Belediyesi Meclisi Kasım Ayı Açılış Toplantısı, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Sandıkçı toplantıda, meclis üyelerinde devam eden yatırım ve projeler hakkında bilgiler paylaştı.

Canik'te merkez ve kırsal mahallelerin tamamında yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizdeki tüm yolları konforlu ve güvenli bir hale getirmeye devam ediyoruz. Merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin planlı ve programlı bir şekilde yol çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yol açma çalışmalarımızla ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Canik'te güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ederek, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

İlçede yapım süreçleri devam eden yeni sosyal yaşam alanları ve aydınlatma çalışmaları hakkında da meclis üyelerine bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'e yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini belirterek, istikrarlı çalışmalarla ile ilçenin değerine değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.

Canik'te siber güvenlik eğitimleri başlıyor

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrencileri bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim programlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde çocuklarımızı ve gençlerimizi yeni nesil teknolojilerle tanıştırıyoruz. Öğrencilerimiz kampüsümüzde sürdürdüğümüz bilim ve teknoloji alanındaki uygulamalı eğitimlere yoğun bir ilgiyle katılmaya devam ediyor. Öğrencilerimize yönelik siber güvenlik eğitimleri de gerçekleştireceğiz. Canik'imizde Milli Teknoloji Hamlesi'ni ileriye taşıyacak olan nesilleri yetiştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ve ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Projelerle Gelişmeye Devam Ediyoruz - Son Dakika

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