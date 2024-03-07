Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor\'a Destek Olmaya Devam Edecek

Politika

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ni ziyaret etti. Gerçekleştirdiği ziyarette, Samsunpor Başkan Vekili ve İcra Komitesi Üyesi Veysel Bilen, Samsunspor Futbol Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Fuat Çapa, Samsunspor Operasyon Direktörü ve İcra Komitesi Üyesi Soner Soykan ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Sandıkçı, Samsunspor'a her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

İcra komitesi üyeleriyle Samsunspor ve taraftar gruplarına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunan Sandıkçı, futbolcularla sohbet etti. - SAMSUN