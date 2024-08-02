Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı: Tüm çalışmalarımızı ortak akıl anlayışıyla gerçekleştiriyoruz

Politika

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki tüm çalışmaları 'ortak akıl' anlayışıyla gerçekleştiklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların talepleri ve önerileri doğrultusunda çalışmaya devam ettiklerini belirtti. İlçede vatandaşlarla istişare kültürü içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sandıkçı, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlediklerini ifade ederek, "Canik'imizde hemşehrilerimizin talepleri ve önerileri doğrultusunda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinliyor, istişare kültürüyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Canik'te hakim kıldığımızı ortak akıl anlayışıyla ilçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN