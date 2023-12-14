 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini dinleyerek yeni eser ve hizmetleri ilçeye kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor
14.12.2023 - 16:28,  Güncelleme: 16:29
Abone Ol

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar vatandaşlar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları aralıksız sürdüklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların taleplerini ve önerilerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Vatandaşları evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerinde ziyaret ederek talep ve önerilerini dinleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yeni eser ve hizmetleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

İlçede çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğüne işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizin her köşesinde plan dahilinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Çalışmalarımızı sahada hummalı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Geleceğini daima göz önünde bulunduruyor, uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet edecek eserleri ilçemize kazandırıyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İbrahim Sandıkçı, Samsun, Canik, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika


16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29
TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:44
Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36
Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım

Son Dakika
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın ölen kız kardeşine vedası yürekleri dağladı: Seni asla unutmayacağım
15:44 Yapay zeka yardımıyla insanların düşüncelerini yazıya döken kask tanıtıldı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Alım gücü düşen emekliler hükümete seslendi: Tedbir alınmazsa mutfaktaki yangın bütün evi saracak
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 17:19:14. #1.13#
SON DAKİKA: Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uzun yıllar hizmet edecek eserleri ilçeye kazandırmak için çalışmaları sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement