Canik Belediyesi, Çiftçilere Sertifikalı Buğday Tohumu ve Gübre Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediyesi, Çiftçilere Sertifikalı Buğday Tohumu ve Gübre Desteği Sağlıyor

Canik Belediyesi, Çiftçilere Sertifikalı Buğday Tohumu ve Gübre Desteği Sağlıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tarımsal üretime katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki çiftçilere 35 ton sertifikalı buğday tohumu ve 25,5 ton gübre desteğinde bulunduklarını kaydetti.

07.07.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tarımsal üretime katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, hayata geçirdikleri projelerle ilçedeki çiftçilere 35 ton sertifikalı buğday tohumu ve 25,5 ton gübre desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki çiftçilere yönelik yeni destek programlarını hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti. Canik'in tarımsal üretimdeki potansiyelini arttırarak çiftçilerin, ürün verimliliği yüksek mahsuller yetiştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Sandıkçı, "Çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

İlçede gerçekleştirdikleri Toprak Analizi Projesi'yle ilçenin toprak yapısını koruduklarını ve bilinçsiz gübrelemenin önüne geçtiklerini ifade eden Sandıkçı, "Sürdürülebilir tarım anlayışını merkezine alan projelerle çiftçilerimize destek olduk. Bilinçsiz gübrelemenin önüne geçtiğimiz Toprak Analizi Projemizle, Canik'imizin toprak yapısını koruduk. Çiftçi kardeşlerimizin verimli bir şekilde tarımsal üretim gerçekleştirmelerini sağladık. Bugüne kadar geldiğimiz süreçte, ilçemizdeki çiftçi kardeşlerimize 35 bin kilogram sertifikalı buğday tohumu ve 25 bin 500 kilogram gübre desteğinde bulunduk. Çiftçi kardeşlerimizi, ilçemiz toprak yapısına uygun yeni ürünler üretmelerini teşvik ettik. Tarıma yönelik yeni projelerimizle çiftçimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediyesi, Çiftçilere Sertifikalı Buğday Tohumu ve Gübre Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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