Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü\'nde Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas'ı ağırlayarak, gençlerin yerli ve milli eserler üretecek eğitimler aldıklarını ifade etti. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yapılan incelemelerde, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerin önemi vurgulandı.

17.09.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım ElmasCanik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ağırlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, öğrendikleri bilgilerle üretecekleri yerli ve milli eserlere Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşıyacaklar" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas'ı Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde ağırladı. Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas'a Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde sürdürdükleri eğitim modülleri hakkında bilgiler aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla kuşanan, geleceğin bilim insanlarını Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yetiştirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Canik'imizde Milli Teknoloji Hamlesi'nin özünü kavrayan, geleceğin teknolojilerine yön veren nesilleri yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Bir kez daha hayran bıraktı

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrenciler için özel olarak oluşturulan keşif alanları, laboratuvarlar ve atölyelerde incelemelerde bulunan Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas ve Başkan İbrahim Sandıkçı, gerçekleştirdikleri incelemelerin ardından Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde yer alan Akıncı TİHA'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. "Teknolojiyi tüketen değil, üreten ve özgün fikirlere sahip nesiller için çalışmaya devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde çocuklara ve gençlere uygulamalı bir şekilde eğitim verdiklerini ifade ederek, "Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde bilim ve teknoloji alanında eğitimlerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ve sanat aktiviteleriyle çocuklarımızı ve gençlerimizi hem örnek hem de donanımlı bireyler olarak yetiştiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz, öğrendikleri bilgilerle üretecekleri yerli ve milli eserlere Milli Teknoloji Hamlemizi daha ileriye taşıyacaklar" şeklinde konuştu.

Projelere tam not

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyaret programa, AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Canik İlçe Teşkilat Üyeleri katıldı. AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret programı kapsamında, Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK), Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyü'nde de incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde Milli Teknoloji Hamlesi Vurgusu - Son Dakika

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