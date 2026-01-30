Canik'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Canik'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

Canik\'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor
30.01.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme karşı güvenli yaşam alanları için sahada büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme karşı güvenli yaşam alanları için sahada büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarını ilçeye kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda sürdürdükleri Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapı stokunun yıkım işlemlerini sürdürdüklerini anlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, proje çerçevesinde depreme karşı dayanıksız 741 binanın tamamını bertaraf edeceklerini kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projesiyle depreme dayanıklı konutları ve sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde depreme karşı güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

"Canik'imizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Canik'imizde güvenli bir gelecek için kentsel dönüşümü sürdürüyor, sahada gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, mahallemizde yer alan depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi depreme karşı dayanıklı evleriyle ve yeni sosyal donatı alanlarıyla buluşturacağımız kentsel dönüşüm projemiz kapsamında, Soğuksu Mahallemizde yer alan 741 yüksek riskli ve depreme dayanıksız binanın tamamını bertaraf edeceğiz. İlçemize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracağız. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizin ilçemizde hayat bulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ve ekibine, Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe sakinlerinin ilk aşamadan itibaren kentsel dönüşüm sürecine büyük ilgi gösterdiğini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İbrahim Sandıkçı, Yerel Haberler, Politika, Samsun, Canik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:00:38. #7.11#
SON DAKİKA: Canik'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.