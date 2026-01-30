Canik\'te kentsel dönüşüm devam ediyor: Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme karşı güvenli yaşam alanları için sahada büyük bir gayretle çalıştıklarını belirterek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, depreme dayanıklı ve güvenli yaşam alanlarını ilçeye kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Soğuksu Mahallesi'nde 17,5 hektar alanda sürdürdükleri Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi ile depreme dayanıksız ve yüksek riskli yapı stokunun yıkım işlemlerini sürdürdüklerini anlatan Başkan İbrahim Sandıkçı, proje çerçevesinde depreme karşı dayanıksız 741 binanın tamamını bertaraf edeceklerini kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projesiyle depreme dayanıklı konutları ve sosyal yaşam alanlarını vatandaşlarla buluşturacaklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde depreme karşı güvenli yaşam alanları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Depreme dayanıksız 741 bina yıkılıyor

"Canik'imizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız öncülüğünde kentsel dönüşüm çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 17,5 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, "Canik'imizde güvenli bir gelecek için kentsel dönüşümü sürdürüyor, sahada gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Soğuksu Mahallemizde 17,5 hektar alanda sürdürdüğümüz Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemiz çerçevesinde, mahallemizde yer alan depreme dayanıksız ve yüksek riskli binaların yıkım çalışmalarına devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi depreme karşı dayanıklı evleriyle ve yeni sosyal donatı alanlarıyla buluşturacağımız kentsel dönüşüm projemiz kapsamında, Soğuksu Mahallemizde yer alan 741 yüksek riskli ve depreme dayanıksız binanın tamamını bertaraf edeceğiz. İlçemize güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracağız. Soğuksu Kentsel Dönüşüm Projemizin ilçemizde hayat bulmasına vesile olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey ve ekibine, Sayın Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İlçe sakinlerinin ilk aşamadan itibaren kentsel dönüşüm sürecine büyük ilgi gösterdiğini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN