Çankaya Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınan 3 şüphelinin Ankara'ya getirileceği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklanmıştı.
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