Politika

- Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen mazbatasını aldı

ÇANKIRI - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, mazbatasını alarak ikinci dönem için makamına oturdu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez Çankırı Belediye Başkanı olarak seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Adayı İsmail Hakkı Esen, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Mazbata programının ardından Başkan Esen, belediye önünde vatandaşlar ile buluştu. Mazbatasını mübarek günde almanın sevincini yaşadığını söyleyen Esen, üzerlerindeki yükün arttığını söyledi.

"Üzerimizdeki yükün farkındayız, beklentiler çok yükseldi"

Vatandaşların destekleriyle makamına oturduğunu ifade eden Esen, "Artık dün, dünde kaldı, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım. 2019'dan sonra aldığımız mazbatadan sonra şehrimiz için canla başla mücadele ettik. Kimseyi ayırmadan Çankırımızın daha yaşanabilir olması için hizmet etmeye gayret ettik. Bu görevlerin Cenab-ı Allah tarafından verildiğine inanan birisiyim. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bizleri aday gösterdi. Çok kıymetli Çankırılılar da bizlere destek vererek buraya getirdi. Bugün de mazbatamızı aldık. Allah nasip etti, belediyemizin önünde sizlerle buluştuk, kurbanımızı kestik. Üzerimizdeki yükün farkındayız, beklentiler çok yükseldi. 5 yıl boyunca yaşadığımız olumsuzluklara ve dünyayı kasıp kavuran felaketlere rağmen şehrimize 178 tane proje, 63 tane de yıllardır yapılmayan proje hayata geçirildi" dedi.

Mazbata teslim programına, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletekili Pelin Yılık, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.