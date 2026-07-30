Caparov'dan Mirziyoyev'e 'Manas' Nişanı - Son Dakika
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Caparov'dan Mirziyoyev'e 'Manas' Nişanı

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Kırgız Cumhurbaşkanı Caparov, Özbek meslektaşı Mirziyoyev'e ikili ilişkilere katkısından dolayı 'Manas' Nişanı takdim etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ikili ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e birinci derece "Manas" Devlet Nişanı takdim etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentine gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Caparov ve Mirziyoyev, karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Daha sonra kültür, eğitim, su kaynakları, tarım, devlet sınırı ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmalarının imzalandığı törene katılan iki lider, Kırgızistan ile Özbekistan arasındaki Müttefiklik İlişkileri Anlaşması'nı imzaladı. İmza töreninin ardından Caparov, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine sağladığı katkılardan dolayı Mirziyoyev'e birinci derece "Manas" Devlet Nişanı takdim etti.

"Birçok ülkeden ödüller aldım ancak bu nişan benim için ayrı bir anlam taşıyor"

Törenin ardından konuşan Mirziyoyev, bugünün kendisi için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü uzun yıllar boyunca bunun için çalıştık. Bu noktaya kararlı, titiz ve son derece ciddi bir çabayla ulaştık. Değerli kardeşim Sadır Caparov, cumhurbaşkanı olduğunda kendisini ilk tebrik edenlerden biri oldum ve halkını seven bir liderin göreve geldiğini anladım. Son yıllarda tüm çabalarımızı ve ortak çalışma alanlarımızı yapıcı bir anlayışla ele alarak çözüme kavuşturduk. Evet, bu meseleleri çözmek kolay değil; güçlü bir siyasi irade ve iki cumhurbaşkanının kararlılığını gerektiriyor. Ancak halklarımızı birbirine daha da yakınlaştırmak için gerekli siyasi iradeye sahibiz. Bugün ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir gündür. İş birliğimizi diplomatik ilişkilerin en üst seviyesine taşıyarak müttefiklik ilişkileri düzeyine yükselttik. Bu da uzun ve zorlu bir süreçten geçtiğimizi, büyük emek harcadığımızı ve bugün artık gerçek anlamda müttefik olmayı başardığımızı gösteriyor. Bana verilen bu nişan güç ve güven veriyor. Birçok ülkeden ödüller aldım ancak bu nişan benim için ayrı bir anlam taşıyor. Müttefiklik Anlaşması'nı imzaladığımız böylesine tarihi bir günde kardeşim tarafından bana en yüksek devlet nişanı olan Manas Nişanı'nın takdim edilmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Bu nişan yalnızca Özbekistan Cumhurbaşkanı'na değil, aynı zamanda Özbek halkına ve Özbek dostlarımıza gösterilen saygının da bir ifadesidir" dedi.

Mirziyoyev, Caparov'un yürüttüğü reformları desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, Kırgızistan'ın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Caparov'dan Mirziyoyev'e 'Manas' Nişanı - Son Dakika

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