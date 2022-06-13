Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
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Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. - Son Dakika
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