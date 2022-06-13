Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde bizi övmesini beklemiyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. F-16'lar için lobi yapılması kabul edilebilir değil" dedi. - LEFKOŞA