Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor

07.07.2022 12:07
Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü halkı belediye sınırlarına dahil olmak için köyde imza topladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyü halkı belediye sınırlarına dahil olmak için köyde imza topladı. İmza toplayan vatandaşlar belediye sınırlarına geçmek için gün saymaya başladı.

İlçeye bağlı Kayıkçılar köyü halkı, belediye sınırlarına dahil olmak için çalışma başlattı. Bin 158 nüfusa sahip olan köyde toplamda yaklaşık 638 imza toplandı. Köyün çoğunluğu belediyeye geçmek için şimdiden hazırlıklara başladı. Köyde Hacıoğlu, Cinağa, Mansur Kadıoğlu, Katırcı Ahmetler ve Arıcıoğlu olmak üzere 5 mahallesi bulunan Kayıkçılar köyü topladıkları 638 adet imzayı Çaycuma Belediyesi'ne teslim etti. Toplanan imzaların belediyeye tesliminin ardından Kaymakamlıkça alınan kararla birlikte köyde referandum için sandık kurulacak. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
İHA muhabirinin o fotoğrafına kayıtsız kalınmadı İHA muhabirinin o fotoğrafına kayıtsız kalınmadı Cafe Akademi'de İlk Fakülte Kahvaltısı İktisadi ve İdari Bilimlerden Cafe Akademi'de İlk Fakülte Kahvaltısı İktisadi ve İdari Bilimlerden
Kaynak: İHA

Zonguldak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:25 Kayseri'de fuhuş çetesi üyeleri erkekleri 3 kategoriye ayırmış: Zengin, zengin ama keko, iş adamı
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
11:12 Galatasaray, yıldızı Fenerbahçe'nin elinden kaptı! William Carvalho geliyor
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 12:37:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çaycuma'da bir köy daha belediye sınırlarına geçmeye hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement