Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, savaşta etkin isimlerden biri olan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Ramazan Kadirov bu kez Rus lideri hedef aldı.

KADİROV PUTİN'İ ELEŞTİRDİ

Kadirov, Putin'i Ukrayna'da 'yumuşak davrandığı' gerekçesiyle eleştirdi.

İngiliz basını, Putin'den sonra Rusya'nın en zengin politikacısı olduğuna inanılan Kadirov'un, Rus birliklerinin arasında Putin ile ilgili rahatsızlıkları da kışkırttığını öne sürdü.

Kadirov, Putin'in Ukrayna'nın büyük şehirlerini ele geçirmek ve kontrol etmek için yoğun bombardımanlarını sürdürmesini talep etti.

Moskova'yı hedef alan bir videoda görülen Kadirov, "İkinci aşamaya başlamamız ve Harkiv, Kiev, Kherson dahil tüm şehirlere tamamen girmemiz ve yönetimi kurmamız gerekiyor." dedi.

Kadirov, sözlerini, "Bizimle ilişki kurmak isteyen diğer ülkelerle diyaloğa devam edin. Yaptırım istiyorlarsa yaptırımlara karşı savaşırız, savaş isterlerse savaşırız… Bir savaşçı olarak devletin liderliğinden bu kararı almasını rica ediyorum. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Putin, emri bekliyoruz. Yoldaş Başkomutan, uşaklarınız hazır. " dedi.