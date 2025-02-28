Çek Büyükelçi'den Antalya'ya Ziyaret: Kültürel İlişkiler Derinleştirilecek - Son Dakika
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Politika

Çek Büyükelçi'den Antalya'ya Ziyaret: Kültürel İlişkiler Derinleştirilecek

Çek Büyükelçi\'den Antalya\'ya Ziyaret: Kültürel İlişkiler Derinleştirilecek

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çevre ve kültürel ilişkiler hakkında görüşmelerde bulundu. İki sergi açma planları hakkında bilgi verildi.

28.02.2025 15:55  Güncelleme: 16:00
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Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler veren Başkan Böcek, "Çevre duyarlılığı ve iklim değişikliği konusunda Türkiye'de ilk sırada olan bir belediyeyiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ile birlikte makamında görüştü. Çevreye duyarlı gelecek nesillere güzel bir Antalya bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "İklim değişikliği dahil olmak üzere Türkiye'de ilk sırada olan bir belediyeyiz. Diğer kurumlarla birlikte iş birliği içerisinde güzel şeyler yapmaya çalıştık. Çevre ile ilgili çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası birçok ödül almak bizim için bir onur oldu. Büyükelçiler ve fahri konsoloslarımızla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanatla ilgili yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

2 sergi açılacak

Büyükelçi Stepanek de Antalya ile kültürel ilişkileri daha da arttırma isteğinde olduklarını belirtti. Stepanek, "Antalya çok güzel bir şehir, ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz" dedi. Daha önce Çek Büyükelçiliği'nin Antalya'da açtığı sergiler olduğunu söyleyen Çek Büyükelçi bu yıl da Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle iki tane sergi açma isteğinde olduklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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