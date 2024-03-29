Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İBB\'nin Hizmetleri Engellediğini İddia Etti

Çekmeköy'de 3 dönemdir Çekmeköy Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Poyraz, İBB'nin yapılan hizmetlerin önüne set çektiğini söyledi. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 5 yıldır görevde olan İBB yönetimi kendi başarısızlığını örtmek için algı ve manipülasyonlarla engellendiklerini her mecrada ifade etti.
Poyraz, "Çekmeköy'de 5 yılın sonunda dikili ağacı olmayan İBB yönetimi rahmetli Kadir ağabey döneminde başlamış ve belirli bir seviyeye getirilmiş projeleri tamamlayıp kendi yapmış havası oluşturmak dışında hiçbir adım atmıyor. Tüm Çekmeköylü hemşehrilerimizin malumudur, kreş yapacağız dediler, yapamayınca yer vermiyorlar ki yapalıma çevirdiler olayı. Engelleniyoruz diyenlere Çekmeköy'ün en değerli iki arsasını tahsis ettik. Yıllardır çalışmaya başlamadılar. Seçime 3 ay kala yine göstermelik temel attılar. İBB yöneticilerine CHP'li meclis üyelerine her mecrada 'Çekmeköy'e hizmet yapılacaksa orada ilk biz oluruz, taşın altına elimizi değil gövdemizi sokarız' diye ilettik. Ama kendileri hizmet etmek şöyle dursun bizim yapmaya çalıştığımız işleri de engelliyorlar" dedi.
"Asfaltı dökülen yol trafiğe açılamıyor"
Mehmet Akif Mahallesi Kapalı Pazar alanı yanında bulunan Ezgi Sokağ'ın ulaşım ve trafik açısından tetkikinin yapılması amacıyla İBB Ulaşım ve Koordinasyon Müdürlüğü ekiplerince sokağımızda inceleme yapıldı. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu sokağımızda yapılacak olan tüm çalışmalar için geçici sirkülasyon projesi hazırlanması gerektiği belirtildi. Hazırladığımız sirkülasyon projesini UTK'nın kararı alınması için kendilerine sunduk. Fakat üzerinden 2 ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen dönüş alamadık. Dönüş alamadığımız için asfaltı dökülen sokağı trafiğe açamıyoruz. Vatandaşlarımızda bizde bölgede oluşan trafik yoğunluğundan şikayetçiyiz ve bir an önce çözüme kavuşturmak istiyoruz.
"Palamutdere Güzergahı ile İlgili İBB 'den 10 aydır dönüş alamadık"
Poyraz, "Taşdelen Mevkii Palamutdere güzergahı ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 7 Nisan 2023- 8 Mayıs 2023 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştı. Bu bölgeye İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı da eş zamanlı olarak 7 Nisan 2023 tarihinde de askıya çıkartıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında askıya çıkartılan Taşdelen Mevkii Palamutdere Güzergahı ve Çevresine İlişkin İmar Planı değişikliklerine askı süresince yapılan itirazlara ek olarak başkanlığımıza yapılan 9 adet itiraz değerlendirilmesi ve sonucu bağlanması üzerine 9 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına iletildi. Ama gelin görün ki bu tarihten itibaren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itirazlara ilişkin herhangi bir karar alamadık" ifadelerini kullandı.
Başkan Poyraz sözlerini şöyle devam etti; "Biz her zaman söylediğimiz gibi söz konusu halka hizmetse taşın altına elimizi değil gövdemizi koyarız. Çekmeköy'e, hemşerilerimize hizmet eden herkese de Allah razı olsun deriz. Algı ve manipülasyonların bitirilip kendileri hizmet etmiyorsa bizim önümüzü açmalarını temenni ediyoruz. Vatandaş hizmet bekler. Çekmeköy'e çakılacak ufacık bir çivi dahi kişisel hırsların önünde olmalıdır. "dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, İBB'nin Hizmetleri Engellediğini İddia Etti - Son Dakika
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