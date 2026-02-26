Çekya Başbakanı Babis Savunma Harcamalarını Eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekya Başbakanı Babis Savunma Harcamalarını Eleştirdi

Çekya Başbakanı Babis Savunma Harcamalarını Eleştirdi
26.02.2026 20:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andrej Babis, Çekya'nın NATO'nun savunma bütçesi hedeflerine ulaşamadığını belirtti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek basınına verdiği röportajda, hükümetinin NATO anlaşması çerçevesinde belirlenen gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5'i oranındaki temel savunma harcaması hedefine ilerleyip ilerlemediğine ilişkin bir soruya, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, NATO üyesi ülkelerin savunma bütçesi harcamalarını yükseltmesine yönelik planlarında ülkesinin tutumuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Babis, Çekya merkezli haber sitesi Denik.cz'ye verdiği çevrim içi röportajda, hükümetin NATO anlaşması çerçevesinde belirlenen gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 3,5'i oranındaki temel savunma harcaması hedefine ilerleyip ilerlemediğine ilişkin bir soruya, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi. Hükümetinin daha yüksek savunma bütçesi seviyelerine ulaşma yönünde bir yol haritası izlemediğini söyleyen Babis, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır, uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Eski Çekya Başbakanı Petr Fiala ise Babis'in açıklamalarını eleştirerek, güvenlik başlıklarının hükümetin öncelikli gündem maddesi olması gerektiğini savundu.

"Plan askeri modernizasyon projelerini olumsuz etkilemeyecek"

Çekya Savunma Bakanı Jaromir Zuna da dün yaptığı açıklamada, yeni Babis hükümetinin 2026 yılı bütçesi planı kapsamında savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 2,1'i seviyesine çekilmesinin öngörüldüğüne değinerek, bu oranın önceki merkez sağ koalisyon hükümetinin planladığı yüzde 2,35'lik seviyenin altında kaldığını hatırlattı. Zuna, söz konusu planın ordunun modernizasyon projelerini olumsuz etkilemeyeceğini ifade etti.

Babis, "NATO anlaşması gerçekçi değil" demişti

Babis ayrıca, geçtiğimiz yıl düzenlenen seçimler öncesinde yaptığı açıklamada, NATO'nun savunma harcamalarının kademeli olarak GYSH yüzde 5'ine çıkarılmasına yönelik anlaşmasını "gerçekçi değil" şeklinde nitelendirmişti.

Babis hükümeti Almanya'nın da finansal destek sağladığı, Çekya öncülüğünde Ukrayna'ya topçu mühimmatı tedarik edilmesine yönelik yürürlükte olan bir mekanizmayı devam ettirme kararı almış, ancak programa Çekya tarafından sağlanan finansmanı durdurmuştu.

Babis'in Memnuniyetsiz Vatandaşlar Hareketi (ANO) partisi önderliğinde geçtiğimiz Aralık ayında görevi devralan hükümetin revize edilmiş 2026 bütçe planını parlamentodan geçirmeye çalışıyor. Ancak hükümet, savunma harcamalarının düşürülmesi nedeniyle kamuoyunda ve muhalefet cephesinde sıklıkla eleştirilerle karşı karşıya kalıyor.

Ukrayna'yı sıkı bir şekilde destekleyen eski Başbakan Fiala hükümetinin, 2030 yılına kadar savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 3'ü seviyesine çıkarmayı hedeflediği biliniyordu. - PRAG

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Başbakanı Babis Savunma Harcamalarını Eleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Çelikkol Nişantaşı’nda gazetecilere sert çıktı İbrahim Çelikkol Nişantaşı'nda gazetecilere sert çıktı
Şanlıurfa’da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı Şanlıurfa'da volkanik bazalt taşlarının altında cephanelik ele geçirildi: 8 gözaltı
Times Meydanı’nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor Times Meydanı'nda bir Türk yıldızı: Celal Karatüre dünya listelerini sallıyor
Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz Hem de en işlek caddelerden birinde Yola atlayıp yaptıkları akılalmaz! Hem de en işlek caddelerden birinde
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti
Mourinho’nun Benfica’sı Real Madrid’e karşı mucizeyi başaramadı Mourinho'nun Benfica'sı Real Madrid'e karşı mucizeyi başaramadı

20:25
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
20:25
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
19:59
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 21:38:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Çekya Başbakanı Babis Savunma Harcamalarını Eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.