Çekya Başbakanı Fiala: "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız" - Son Dakika
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Çekya Başbakanı Fiala: "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız"

07.06.2022 22:26
Çekya Başbakanı Fiala: "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız"

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, " Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları, enerji, savunma ve Çekya'nın 1 Temmuz'da Fransa'dan devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşna Fiala, "Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız. Savunma ve Çekya'ya hızlı bir demiryolu inşa etme konularında Fransız deneyimini kullanmak istiyoruz. İki ülke arasındaki stratejik ortaklık çok önemli ve Sayın Macron ile ikili görüşmemden dolayı memnunum. AB başkanlığının Çek-Fransız ilişkilerini güçlendireceğine olan inancımız yüksektir. Fransa, AB dönem başkanlığında, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu bazı öngörülemeyen zorluklar yaşadı. Fransa bu zorlukları büyük bir başarıyla yönetti. Avrupa'nın birçok konuda birleşmesini ve Rusya karşıtı yaptırımları Fransa'nın dönem başkanlığındaki en büyük başarıları olarak görüyorum. Biz de kendi Cumhurbaşkanımızı Orta Avrupa konumumuza daha da yaklaştırmaya çalışacağız" dedi.

"Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklığının ve işbirliği çok önemlidir"

Macron ise yaptığı açıklamada, "Rusya tarafından başlatılan Ukrayna saldırıları günümüz Avrupa'sını değiştirmeyi hedef almaktadır. Rusya'ya karşı alınacak kararlarda AB'nin tutumu çok önemlidir ve birlikte tavır almalıdır. Savunma konularında Çekya ve Fransa askerleri Estonya'da ortak çalışmaktadır. Çekya'nın 350 bin Ukraynalı mülteciyi Kabul etmesi çok önemlidir. AB'nin Fransa'nın gelecekte de Çekya'ya olan güveni tamdır. Bütün bu konuların dışında Avrupa'nın Batı Balkanlar ve Afrika ile ortaklığının ve işbirliği çok önemlidir ve geliştirilmelidir" ifadelerini kullandı. - PARİS

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Kaynak: İHA

Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Başbakanı Fiala: 'Rusya'ya bağımlı olmadan enerji güvenliğini sağlamalıyız' - Son Dakika

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