Çekya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 13-14 Ocak 2023'te

Çekya'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunun 13-14 Ocak 2023'te yapılacağı bildirildi.

Çekya'da devlet başkanlığı seçiminin tarihi belli oldu. Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil yaptığı açıklamada, seçimin ilk turunun 13-14 Ocak 2023'te yapılacağını bildirerek, adaylardan hiçbirinin oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamaması halinde en çok oyu alan iki adayın yarışacağı seçimdeki ikinci turun ise 27-28 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacağını aktardı. Vystrcil, "Seçimleri adil ve hakkaniyetli hale getirmenin tek yolu mümkün olan en kısa sürede seçim tarihlerini açıklamaktı. Biz de en hızlı şekilde seçim tarihlerini açıkladık" dedi.

Seçimlere katılacak olan adayların en geç 8 Kasım tarihine kadar gerekli belgelerle İçişleri Bakanlığına başvurmaları ve en az 20 milletvekili, 10 senatör veya 50 bin vatandaşın imzasını toplaması gerekiyor. İçişleri Bakanlığının başvuruları inceledikten sonra 25 Kasım tarihinde seçimlere katılabilecek adayları açıklaması bekleniyor. Çekya'da 2013 ve 2018 senelerinde yapılan seçimlerde rakiplerine üstünlük sağlayan mevcut Devlet Başkanı Milos Zeman ise yasaların bir kişinin iki dönemden fazla görev yapmasına izin vermemesi nedeniyle seçimlerde tekrar aday olamayacak.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR PAVEL VE BABİS

Çekya'da yapılan anketlerde seçimlere katılacağını açıklayan adayların ilk turda oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamayacağı öngörülürken, emekli General Petr Pavel ile henüz adaylığını açıklamasa da ana muhalefet partisi ANO'nun (Evet) lideri eski Başbakan Andrej Babis devlet başkanlığı için en güçlü adaylar olarak görülüyor.

SEÇİM KAMPANYALARINA HARCAMA SINIRI GETİRİLDİ

Çekya'daki seçim kanununa göre Çekya Devlet Başkanlığı seçimlerinin tarihleri 1 Temmuz'da resmi olarak yayınlandıktan sonra resmen başlayacak olan seçim sürecinde, adayların seçimlere kadar yapacakları harcamalar ile ilgili üst limit getirildi. Buna göre adaylar ilk tur seçimlerine kadar en fazla 40 milyon Çek korunası (yaklaşık 1,6 milyon euro), ikinci tur için ise toplamda 50 milyon Çek korunası (yaklaşık 2 milyon euro) harcama yapabilecekler. Adayların harcamaları İçişleri Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

(Özgür Öztürk/İHA)