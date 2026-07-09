Çekya\'da NATO Zirvesi Krizi

Ankara'da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesinde Çekya'yı temsilen hem Cumhurbaşkanı Petr Pavel hem Başbakan Andrej Babis'in gelmesi dikkat çekti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis arasında NATO Zirvesine katılım konusunda yetki anlaşmazlığı yaşandı. Krizin başlangıç noktası ise Babis'in zirve öncesinde yaptığı açıklama oldu. Babis, Ankara'daki zirvede ülkesini kendisinin temsil edeceğini ve gidecek heyette Cumhurbaşkanı Pavel'in bulunmayacağını söyledi. Bu açıklamanın üzerinde Cumhurbaşkanı Pavel yargı yoluna başvurdu. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Pavel'in zirveye katılmasının önünü açtı.

Prag'da başlayan gerilim Ankara'da dikkat çeken anlara sahne oldu. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile Başbakan Andrej Babis, dün başlayan zirveye ayrı devlet uçaklarıyla geldi. Çekya, zirvede iki lider tarafından temsil edilen tek NATO ülkesi oldu.

İkilinin gerilimi fotoğraf çekimine de yansıdı. Pavel ve Babis, liderlerin yer aldığı NATO aile fotoğrafı çekiminde ayrı uçlarda poz verdi. - ANKARA