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Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında - Son Dakika

Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında

17.12.2021 14:40
Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın yeni hükümeti resmen atamasıyla yeni kabine göreve başladı.

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman'ın yeni hükümeti resmen atamasıyla yeni kabine göreve başladı.

Çekya'da Ekim ayında yapılan seçim sonucuna göre hükümet kurma görevini Devlet Başkanı Milos Zeman'dan alan Spolu İttifakı lideri ve Sivil Demokrat Parti (ODS) başkanı Petr Fiala'nın sunduğu Bakanlar Kurulu bugün resmen atanarak göreve başladı. Başkanlık konutu Lany'de gerçekleşen atama törenine yeni kabine üyeleri otobüs ile gelirken, tüm bakanlar antijen testinden geçti. Düzenlenen atama töreninde Başkanlık ofisi şansölyesi Vratislav Mynar, bakanların isimlerini tek tek okurken, ismi okunan bakanlar Başkan Zeman ile tokalaşarak kendisinden atama kararnamelerini teslim aldılar. 5 partiden oluşan koalisyon hükümetinde Başbakan dahil 18 bakan bulunuyor. Başkanlık konutundaki törenin ardından Straka Akademisi'ndeki ilk toplantısını gerçekleştirecek yeni hükümette Başbakan Petr Fiala, bugün ve yarın tüm bakanları tek tek bakanlık ofislerine götürecek.

Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin atanmasında kriz yaşanmıştı

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, 28 Kasım tarihinde Başbakan olarak seçimlerin galibi olan Spolu İttifakı'nın Lideri Petr Fiala'yı Başbakan olarak atamış, Fiala'nın kendisine sunduğu Hükümet listesindeki bakan adayları ile alfabetik sıra ile 2 hafta boyunca tek tek görüşmüştü. Başkan Zeman'ın yaptığı görüşmeler sonucunda Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'nin bakanlık için yeterli görülmediğinden dolayı bakan olarak atanmayacağını bildirmişti. Yeni Başbakan Petr Fiala'nın bu olayı Anayasa Mahkemesi'ne götürme tehdidi sonrasında Fiala ve Başkan Zeman tekrar görüşmüş ve görüşmenin ardından geri adım atan Başkan Zeman, Jan Lipavsky'nin bakanlığını onaylamıştı.

3 yeni bakanlık eklendi

Çekya'da yeni hükümette önceki hükümetten farklı olarak Mevzuat Bakanlığı, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı ve Avrupa İşleri Bakanlığı olmak üzere yeni 3 bakanlık bulunuyor. Bugün resmen atanan Petr Fiala önderliğindeki yeni bakanlar kurulunda yer alan isimler şu şekilde yer aldı:

Maliye Bakanı: Zbynek Stanjura

İçişleri Bakanı: Vt Rakuan

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Marian Jurecka

Savunma Bakanı: Jana Cernochova

Ulaştırma Bakanı: Martin Kupkas

Sağlık Bakanı: Vlastimil Valek

Tarım Bakanı: Zdenek Nekula

Adalet Bakanı: Pavel Blazek

Kültür Bakanı: Martin Baxa

Çevre Bakanı: Anna Hubackova

Sanayi ve Ticaret Bakanı: Vslav Michalik

Eğitim Bakanı: Petr Gazdik

Dışişleri Bakanı: Jan Lipavsky

Bölgesel Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı: Ivan Bartos

Bilim ve Araştırma Bakanı: Helena Langsadlova

Avrupa İşleri Bakanı: Mikulas Bek

Mevzuat Bakanı: Michal Solomon - PRAG

Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında
Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında

Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan, Hükümet, Kabine, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya'da yeni hükümet resmen görev başında - Son Dakika


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