Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay - Son Dakika
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Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

18.05.2022 17:56
Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

Çekya Başbakanı Petr Fiala, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını Çekya hükümeti tarafından onayladığını duyurdu.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını Çekya hükümeti tarafından onayladığını duyurdu.

Çekya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay verdi. Çekya Bakanlar Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çekya Başbakanı Petr Fiala, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımlarını Çekya hükümeti tarafından kesin olarak onayladığını duyurdu. Söz konusu kararın yürürlüğe girebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurma kararını memnuniyetle karşıladığını aktaran Fiala, "Putin'in Ukrayna'daki saldırganlığı, her iki ülkeyi de uzun vadeli tarafsızlık politikalarını yeniden gözden geçirmeye ve ittifaka katılmak için başvurmaya zorladı. Bu ülkelerin orduları, birçok kez müttefik kuvvetlerle birlikte ortak tatbikatlara katıldı ve NATO üyeliği için gerekli tüm kriterleri karşılıyorlar. Çek hükümeti hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın katılımını kesin olarak onayladı. Şimdi Temsilciler Meclisi ve Senato da onaylamalı. Ancak herhangi bir sorun beklemiyorum" dedi.

"Tarihi bir dönüm noktasıdır"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu yapmalarının ardından açıklamalarda bulunan Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise, "İsveç ve Finlandiya'nın bugün NATO'ya yaptıkları üyelik başvurusu, NATO için olduğu kadar her iki ülke için de tarihi bir dönüm noktasıdır. Birlikte daha da güçlü olacağız. Çek Cumhuriyeti bu ülkelerin NATO'ya katılımlarının onay sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için üst düzey çaba gösterecektir" dedi.

NATO'ya üyelik için mevcut üyeler arasında oybirliği sağlanmalı

NATO, 1949 yılında 12 kurucu üye ile kurulmasının ardından ABD, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan'ın ittifaka katılması ile üye sayısını 30'a yükseltti.

Bir ülkenin NATO'ya üyelik başvurusunun onaylanabilmesi için başvurunun önce mevcut tüm üye devletlerin hükümetleri tarafından ve ardından da parlamentoları tarafından onaylanması gerekirken, NATO'ya üyelik için mevcut üyeler arasında oybirliği sağlanmalı.

Türkiye, mevcut sorunlar nedeniyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmıyor

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in terör örgütü PKK/ YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'ye yönelik uyguladığı savunma sanayi yaptırımları nedeniyle iki ülkenin NATO üyeliğine söz konusu sorunlar çözülene kadar onay vermeyeceğini ifade etti. - PRAG

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Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için resmi başvuru yaptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay - Son Dakika


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