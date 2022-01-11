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Çekya, Kazakistan'a askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı - Son Dakika

Çekya, Kazakistan'a askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı

11.01.2022 18:20
Çekya, Kazakistan'a askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı

Çekya Dışişleri Bakanlığı, askeri malzemelerin Kazakistan'a ihracatı için verilen lisansların askıya alındığını duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, askeri malzemelerin Kazakistan'a ihracatı için verilen lisansların askıya alındığını duyurdu.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'daki protestolara karşı kullanılabilecek askeri malzemelerin ihracatı için verilen lisanların askıya aldığını duyurdu. Çekya Dışişleri Bakanlığı İletişim Departmanı Yetkilisi Aneta Kovarova, "Kazakistan'daki durum Bakanlığımızca yakından takip ediliyor. Bakanlık olarak böyle bir karar aldık. Bu kararımızı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ilettik. Eğer durum düzelmezse daha başka kararlar almaya da hazırız" dedi.

"Kazakistan'daki durum büyük ölçüde kafa karıştırıcı"

Çekya Başbakanı Petr Fiala da Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki resmi ziyareti sırasında Kazakistan'daki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başbakan Fiala, "Biz Çekler olarak siyasetin insan haklarına saygı duyması gerektiğine inanırız. Bir ülkenin kendi vatandaşlarına karşı şiddet uygulaması asla kabul edilemez. Bununla birlikte Kazakistan'daki durum büyük ölçüde kafa karıştırıcı. Hükümet ve Dışişleri Bakanlığı olarak Kazakistan'daki Çek vatandaşlarının güvenlik durumunu izliyorum ve ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğumuzu bildirmek isterim" diye konuştu.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılı raporunda, Kazakistan'a silah ihracatı yapan şirketlerin lisanslarının toplam değeri 410 milyon kron (yaklaşık 16.8 milyon euro), 2019 yılında ise lisans toplam değerin 92.7 milyon kron (yaklaşık 3,8 milyon euro) olduğu açıklandı. Çekya'daki şirketler Kazakistan'a genellikle ateşli silahlar, askeri araçlar ve çeşitli kimyasallar ihraç ediyor. - PRAG

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Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Kazakistan'a askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekya, Kazakistan'a askeri malzeme ihracat lisanslarını askıya aldı - Son Dakika
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