Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların "soykırım" olduğunu kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların "soykırım" olduğunu kabul etti

11.05.2022 22:51
Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların "soykırım" olduğunu kabul etti

Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.

Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.

Çekya Senatosu, Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin önerisi üzerine Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı. Karar, Komite Başkanı Pavel Fischer tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Senato tarafından onaylanan kararda, "Çekya Senatosu, Rusya tarafından Ukrayna'da kitlesel infazlar, ölülere saygısızlık, işkence, tecavüz, fiziksel ve zihinsel şiddet ile çocuklara karşı işlenen suçlar, Ukrayna halkının sınır dışı edilmesi gibi etnik güdümlü insanlığa karşı işlenen suçları ve Ukrayna halkına karşı yapılan soykırımı kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği için aday statüsü verilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Perebyjnis'den Çekya'ya teşekkür

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Jevhen Perebyjnis ise yaptığı açıklamada, "Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları Ukrayna halkının soykırımı olarak kabul etti. Kabul edilen karar ayrıca Çekya'nın Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesini ve Ukrayna'nın AB üyeliğine aday statüsünü de destekliyor. Teşekkür ederim" dedi.

Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya'nın sivil katliam yaptığını ifade etmişti

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları soykırıma direnen halkın öldürülmesidir. Sivillerin katliamıdır. Ayrıca savaş devam ederse Çekya'nın verdiği destek artarak devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Litvanya, dün Rusya'yı terörist devlet ilan etmişti

Litvanya parlamentosu dün gerçekleştirdiği oturumda, Rusya'nın Ukrayna işgalini "soykırım" olarak tanımış ve Rusya'yı da terörist devlet ilan etmişti. Rusya, alınan karara tepki göstermiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Litvanya parlamentosunun Rusya'yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" olarak kabul etme kararına yönelik, "Tam olarak bir provokasyon ve aşırıcılık" demişti.

Öte yandan Ukrayna parlamentosu, 14 Nisan tarihinde aldığı kararla Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini soykırım olarak nitelendirmiş, aynı zamanda dünyadaki parlamentoları, hükümetleri ve kuruluşları da soykırımı tanımaya davet eden bir kararı kabul etmişti. - PRAG

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor Son dakika haberi: Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor Ukrayna: Rusya'nın Azovstal'e saldırıları sürüyor

Soykırım, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların 'soykırım' olduğunu kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların "soykırım" olduğunu kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement