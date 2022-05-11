Çekya, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların "soykırım" olduğunu kabul etti - Son Dakika

Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı.

Çekya Senatosu, Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin önerisi üzerine Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları soykırım olarak nitelendiren kararı onayladı. Karar, Komite Başkanı Pavel Fischer tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Senato tarafından onaylanan kararda, "Çekya Senatosu, Rusya tarafından Ukrayna'da kitlesel infazlar, ölülere saygısızlık, işkence, tecavüz, fiziksel ve zihinsel şiddet ile çocuklara karşı işlenen suçlar, Ukrayna halkının sınır dışı edilmesi gibi etnik güdümlü insanlığa karşı işlenen suçları ve Ukrayna halkına karşı yapılan soykırımı kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Kararda ayrıca, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edilmesi ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği için aday statüsü verilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Perebyjnis'den Çekya'ya teşekkür

Ukrayna'nın Prag Büyükelçisi Jevhen Perebyjnis ise yaptığı açıklamada, "Çekya Senatosu, Rus ordusunun Ukrayna'da işlediği suçları Ukrayna halkının soykırımı olarak kabul etti. Kabul edilen karar ayrıca Çekya'nın Ukrayna'ya silah sağlamaya devam etmesini ve Ukrayna'nın AB üyeliğine aday statüsünü de destekliyor. Teşekkür ederim" dedi.

Devlet Başkanı Milos Zeman, Rusya'nın sivil katliam yaptığını ifade etmişti

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'da yaptıkları soykırıma direnen halkın öldürülmesidir. Sivillerin katliamıdır. Ayrıca savaş devam ederse Çekya'nın verdiği destek artarak devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Litvanya, dün Rusya'yı terörist devlet ilan etmişti

Litvanya parlamentosu dün gerçekleştirdiği oturumda, Rusya'nın Ukrayna işgalini "soykırım" olarak tanımış ve Rusya'yı da terörist devlet ilan etmişti. Rusya, alınan karara tepki göstermiş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, Litvanya parlamentosunun Rusya'yı "terörizmi destekleyen ve uygulayan bir devlet" olarak kabul etme kararına yönelik, "Tam olarak bir provokasyon ve aşırıcılık" demişti.

Öte yandan Ukrayna parlamentosu, 14 Nisan tarihinde aldığı kararla Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerini soykırım olarak nitelendirmiş, aynı zamanda dünyadaki parlamentoları, hükümetleri ve kuruluşları da soykırımı tanımaya davet eden bir kararı kabul etmişti. - PRAG