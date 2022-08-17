Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz" - Son Dakika
Üye Girişi

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz"

17.08.2022 18:08
Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz"

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde, sanayi için gerekli doğal gaz akışını sürdürebilmek için hanelerin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde, sanayi için gerekli doğal gaz akışını sürdürebilmek için hanelerin ısıtılmasında kullanılan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini söyledi.

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, doğal gaz krizi yaşanması halinde alınacak acil durum kararı sırasında uygulanması için, bakanlık tarafından yeni bir kararname taslağı hazırlandığını açıkladı. Bu kararnameye göre sanayiye sağlanan doğalgaz arzında bir kesinti yaşanmaması adına hanelerin ısıtılması için sağlanan doğal gaz arzını kısıtlayabileceklerini duyurdu. Kararın uygulanması halinde evlerin sıcaklıkları 20 dereceden 18 dereceye, banyo sıcaklıkları ise 24 dereceden 19 dereceye düşürülecek.

"Kimsenin istemediği senaryolar fakat hazırlıklı olmalıyız"

Bakan Jozef Sikela yaptığı açıklamada, "Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Bunlar, kimsenin istemediği senaryolar fakat hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu bakanlığımızın görevi. Bunu sanayinin temel bileşenlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak için yapacağız. Bu kararı alırken elbette sanayiyi hanelere tercih etmiyoruz. Fakat bu ekonomimizin ayakta kalması için çok önemli. Ayrıca bu karar hane halkları için de çok önemli çünkü onlar da ya bu sanayi şirketleri ile geçiniyorlar ya da onların ürettiği ürünleri kullanıyorlar" dedi.

Hanelere enerji yardımı geliyor

Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela ayrıca artan enerji fiyatları nedeniyle hane başına maddi yardım planlandığını ve bu kararın Bakanlar Kurulu'nda görüşüldükten sonra karara bağlanacağını söyledi. Bakan Sikela, en yüksek hane yardımının 17 bin 500 Çek Korunası (yaklaşık 713 euro) olacağını ve bunun 5 bin Çek korunasının ise (yaklaşık 204 euro) bu yıl içinde ödeneceğini söyledi. - PRAG

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: 'Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Esenyurt'ta İYİ Parti karavanına saldırı! 25 saldırgan partilileri dövüp kaçtı
17:40 Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi ataması kararına ABD'den ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz
17:14 Rusların 21,3 milyar dolarlık doğal gaz projesi tehlikede! Çözümü Türk şirketlerinde arıyorlar
17:07 Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert sözler: Ahlaki ve manevi referansları siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız!
16:27 Beşiktaş, İngiliz yıldız için anlaşmaya vardı! Dele Alli geliyor
16:58 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Hakimsen karar ver kardeşim
16:14 Papa'nın yerine gelmesi beklenen Kardinal Ouellet'in de aralarında olduğu 88 din adamına "cinsel taciz" suçlaması
15:44 Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu
15:48 İkinci Şenol Can dönemi! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı
15:40 1 kişi ödü, 141 kişi hastanelik oldu! Mikrop tespit edilen dere suyunun kullanımı yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 18:08:35. #1.13#
SON DAKİKA: Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sikela: "Doğal gaz krizi yaşanması halinde evlere sağlanan arzı kesebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement