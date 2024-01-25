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Çekya Senatosu İstanbul Sözleşmesi'ni Onaylamadı - Son Dakika
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Çekya Senatosu İstanbul Sözleşmesi'ni Onaylamadı

Çekya senatosu, 7 saat süren tartışmaların ardından İstanbul Sözleşmesi'ne onay vermedi. Senatoda yapılan oylamada sözleşmenin kabul edilmesi için gereken oy sayısına ulaşılamadığı belirtildi. Başbakan Petr Fiala, sözleşmenin onaylanmamasının kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkilemeyeceğini ifade etti. Sözleşmeye muhalif olanlar ise toplum üzerindeki etkilerinden ve gerçek hedeflerinin gizlenmesinden endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Çekya Senatosu İstanbul Sözleşmesi\'ni Onaylamadı
25.01.2024 - 19:40,
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Çekya senatosu, 7 saat süren tartışmaların ardından İstanbul Sözleşmesi'ne onay vermedi.

Çekya, Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin olan İstanbul Sözleşmesi'nin onaylamadı. Çekya senatosunda 7 saat süren oturumda, 71 senatörden 34'ü sözleşmeye evet derken, sözleşmenin kabul edilmesi için gereken 36 oya ulaşılamaması nedeniyle sözleşme onaylanmadı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi kesinlikle etkilemez"

İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Petr Fiala, senatoda alınan kararın tecavüze uğrayan kadınlar için olumsuz bir mesaj olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, "İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmaması Çekya'nın yürüttüğü kadına yönelik şiddetle mücadeleyi etkilemez. Çünkü bu konular mevcut yasalarla zaten ele alınmaktadır" dedi.

Sözleşmenin şiddet vakalarının sayısını azaltmadığına dikkat çekildi

Çekya'da muhafazakarlar ve yedi Hıristiyan kilisesi tarafından kesinlikle reddedilen İstanbul Sözleşmesi liberaller ve muhafazakarlar arasında derin tartışmalara sebep olmuştu. Sözleşmeye muhalif olanlar, sözleşmenin toplum üzerindeki etkilerinden ve gerçek hedeflerini gizlediğinden endişe duyuyorlar. Bunlar arasında standart kadın ve erkek kavramından sapma, cinsiyet ideolojisinin dayatılması gibi endişeler yer alıyor. Muhalifler, ayrıca sözleşmenin kabul edilmesinin, onu onaylayan ülkelerdeki şiddet vakalarının sayısını azaltmadığına dikkat çekiyorlar.

Sözleşmeyi destekleyenler mahkemelerin kötü uygulamalarını gündeme getirdi

Sözleşmenin destekçileri ise çoğunlukla aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetin, mahkemelerin kötü uygulamaları sebebiyle göz ardı edildiğini, tecavüz vakalarının yarısında faili yalnızca şartlı cezayla veya ikincil mağduriyet veya ikincil yaralanmayla cezalandırdığını ve ayrıca sözleşmenin kabul edilmesiyle Çekya'nın ilerici ülkeler arasında yer alacağını savunuyorlar.

Öte yandan Çekya İstanbul sözleşmesini 2016 yılında imzalamış fakat onaylamayı ertelemişti. - PRAG

Kaynak: İHA
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