Celal Adan: Terörsüz Türkiye'de Birlik ve Güç - Son Dakika
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Celal Adan: Terörsüz Türkiye'de Birlik ve Güç

Celal Adan: Terörsüz Türkiye\'de Birlik ve Güç
21.06.2026 15:51
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Adan, terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik faydalarına dikkat çekti ve Türkiye'nin gücünü vurguladı.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Şükürler olsun hem coğrafyamızda, hem bölgede, hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü." dedi.

Adan, İzmir'de Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen partisinin Karabağlar İlçe Kongresi öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dün İzmir'de iş dünyası temsilcileriyle istişare toplantısına katıldıklarını hatırlatan Adan, burada "Terörsüz Türkiye" vizyonunun öne çıktığını söyledi.

Celal Adan, terörle mücadelenin, Türkiye'ye büyük ekonomik maliyetler yüklediğini dile getirerek, bu kaynakların eğitim, ulaşım, altyapı ve sanayi yatırımlarına yönlendirilmesi halinde ülkenin çok daha farklı bir noktada olacağını vurguladı.

"Türkiye dünden daha güçlüdür"

Türkiye'nin, Türk dünyasıyla ilişkilerini de geliştirdiğini aktaran Adan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı bir Türkiye İttifakı'dır, bir menfaat ittifakı değildir. Bizim siyasi geleneğimizi anlamak bakımından liderimizin söylediği gerçek bugün Türkiye tarafından kavranmıştır. Bu gerçek şudur, 'önce Türkiye'. Bugün Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, bütün siyasi partiler 'önce Türkiye' desin hiçbir fikir ayrılığı olmaz. Türkiye'nin karşılaştığı bazı olaylar bir siyasi parti olayı değildir, bir Türkiye gerçeğidir. Türkiye'nin birliğini korumak, beraberliğini korumak, Türkiye'ye her zaman güç getirir. Geçmişte yaşadığımız bütün olaylarda rüzgarın tesirinde kalmadık. Rüzgarı yararak devam ettik. 'Terörsüz Türkiye'de de rüzgarı yardık. Şükürler olsun hem coğrafyamızda, hem bölgede, hem ülkemizde büyük bir sevinçle kabul gördü. Türkiye dünden daha güçlüdür. Birliği açısından daha güçlüdür, beraberliği açısından daha güçlüdür. İzmir'de bunu gördüm. Büyük düşününce Türkiye büyüktür."

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Adan, terör sorununun çözüleceğine inandığını belirterek, Cumhur İttifakı'nın bu konuda kararlı olduğunu dile getirdi.

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere karşı oluştuğunu vurgulayan Adan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin Türk siyasi tarihinin en kritik olaylarından biri olduğunu hatırlattı.

Adan, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a ilişkin ise belediyelerin temel görevinin halka hizmet etmek olduğunu kaydetti.

İzmir'in çözüm bekleyen birçok sorununun bulunduğunu ifade eden Adan, belediyelerin hizmet odaklı çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Celal Adan: Terörsüz Türkiye'de Birlik ve Güç - Son Dakika

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