Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi

Celal Bayar\'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM\'de tören düzenlendi

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy'un vefatı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tören düzenlendi. Törene, Gürsoy'un ailesi, TBMM Başkanı, siyasi liderler ve milletvekilleri katıldı. Gürsoy'un cenazesi Cebeci Asri mezarlığında defnedildi.

03.07.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da vefat eden 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı, eski milletvekili Nilüfer Gürsoy (103) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Türkiye'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı 13'üncü dönem Bursa, 15 ve 16'ncı dönem İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy, rahatsızlıkları dün İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'ya getirilen Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, grup başkan vekilleri ve milletvekilleri ile eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Nilüfer Gürsoy'un Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi. Gürsoy'un hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından Nilüfer Gürsoy'un cenazesi, Cebeci Asri mezarlığında toprağa verildi.

BABASI İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ

Nilüfer Gürsoy, 1921 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitede klasik filoloji asistanı olarak görev yaptı. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesi sonrası siyasete giren Gürsoy, 1961 yılındaki milletvekili genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden 13'üncü dönem Bursa Milletvekili seçildi. 15 ve 16'ncı dönemlerde de aynı partiden İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. Celal Bayar Vakfı Başkanlığı görevini yürüten Gürsoy, 2 çocuk annesiydi. Nilüfer Gürsoy, 1883'de doğup 1986'da 103 yaşında yaşamını yitiren babası 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile aynı yaşta hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Milletvekili, Celal Bayar, İstanbul, Türkiye, Tören, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Merih’i UEFA’ya Almanlar şikayet etmiş AK Parti’den soruşturmaya sert tepki Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki
13:26 Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz’a tehdit: Seninle görüşeceğiz Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisinden İsmail Saymaz'a tehdit: Seninle görüşeceğiz
12:05 UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
10:04 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak
09:59 Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu Enflasyon haziran ayında yüzde 1,64 arttı, yıllık bazda yüzde 71,60 oldu
14:41 Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı Ölüp yeniden dirildiğini iddia eden kadın, öteki dünyada gördüklerini anlattı
13:38 Bahçeli’den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki Bahçeli'den Merih Demiral hakkında başlatılan soruşturmaya sert tepki
13:34 Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı Eşi Gül Sunal’ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum Kemal Sunal ölümünün 24. yılında unutulmadı! Eşi Gül Sunal'ın sözleri yürek sızlattı: Çok yoruldum
13:30 Endonezya’da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü Endonezya'da ormanda yürüyen kadın, 9 metrelik piton tarafından öldürüldü
13:22 Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry’nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı Vefat eden ünlü oyuncu Matthew Perry'nin 1,5 milyon dolarlık serveti ortaya çıktı
12:46 Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel’den yeni çağrı Erdoğan kapıyı kapattığı konuya, açıklanan zamların ardından Özel'den yeni çağrı
12:44 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih’e sahip çıktı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e sahip çıktı
11:56 Arda Güler’i öve öve bitiremedi Erdoğan’dan Bizim Çocuklar’a tebrik telefonu Arda Güler'i öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik telefonu
11:26 Sinan Ateş davasında 3. gün Azmettirici Doğukan Çep’ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi Sinan Ateş davasında 3. gün! Azmettirici Doğukan Çep'ten skandal Kılıçdaroğlu taklidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2024 15:21:03. #1.11#
SON DAKİKA: Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy için TBMM'de tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement