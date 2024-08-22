Celal Bayar'ın vefatının 38. yıl dönümü anıldı - Son Dakika
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Politika

Celal Bayar'ın vefatının 38. yıl dönümü anıldı

Celal Bayar\'ın vefatının 38. yıl dönümü anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yıl dönümü nedeniyle Gemlik'te devlet töreniyle anıldı.

22.08.2024 10:53  Güncelleme: 11:10
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 38. yıl dönümü nedeniyle anıt mezarının bulunduğu Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde devlet töreniyle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, vefatının 38. yıl dönümü nedeniyle Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarda devlet töreni düzenlenerek anıldı. Törene, Celal Bayar'ın torunları, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Bbaşkanı Şükrü Deviren, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri katıldı. Celal Bayar'ın özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, çelenkler bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Bayar ailesinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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