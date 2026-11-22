Eski Rum müzakereci Tumazos Çelepis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununa ilişkin girişimlerinden sonuç alınamaması halinde uzun süreli bir diplomatik çıkmaz yaşanabileceğini belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i süreci dikkatle değerlendirmesi konusunda uyardı.

Eski Rum müzakereci Tumazos Çelepis, Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mevcut diplomatik sürecin kritik bir aşamada bulunduğunu belirten Çelepis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimlerinden sonuç alınamaması halinde uzun süreli bir çıkmaz yaşanabileceğini söyledi. Rum basınına açıklamalarda bulunan Çelepis, Guterres'in görev süresi sona ermeden Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanmasının önemine işaret ederek, yeni bir başarısızlığın ardından diplomatik sürecin geleceğinin belirsizleşebileceğini ifade etti. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in mevcut gelişmeleri dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirten Çelepis, BM Genel Sekreteri'nin girişimlerinin sonuçsuz kalmasının yeni ve uzun süreli bir çıkmazı beraberinde getirebileceğini kaydetti. Guterres'in Kıbrıs sorununu yakından tanıdığını ve geçmiş süreçlerde doğrudan rol üstlendiğini hatırlatan Tumazos Çelepis, görev süresinin sona ermesinin ardından BM'nin Kıbrıs meselesine yaklaşımının nasıl şekilleneceğinin bilinmediğini dile getirdi.

İki devletli çözüm politikasına ilişkin değerlendirme

Türkiye'nin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm politikasına da değinen Çelepis, bu yaklaşımın müzakereler yoluyla ele alınması gerektiğini savundu. Çelepis, Kıbrıs sorununda müzakerelerin yeniden başlamasının önemine işaret ederken, Rum tarafının federal çözüm temelindeki yaklaşımını sürdürdü. Eski Rum müzakereci, Kıbrıs'ta yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik görüşmelerin de diplomatik süreç açısından değerlendirilebileceğini belirtti. Geçiş noktaları konusundaki gelişmelerin Kıbrıs sorununun esasını oluşturmadığını ifade eden Tumazos Çelepis, buna rağmen söz konusu adımların BM Genel Sekreteri tarafından yeni bir üçlü görüşme veya genişletilmiş toplantı düzenlenmesi için kullanılabileceğini söyledi. Geçmiş müzakerelerde ortaya çıkan görüş birliklerinin de yeniden değerlendirilmesini isteyen Çelepis, bunların muhtemel yeni müzakere sürecinde dikkate alınması gerektiğini savundu.